Intervenuto dopo il sorteggio di Europa League a Montecarlo, Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta si è espresso sul girone della Dea e anche sul mercato in chiusura: "In Europa tutte le avversarie sono importanti. Lo Sporting in particolare è abituato a un palcoscenico simile, ha fatto tanta Champions League".



SUL MERCATO: "Per fortuna che stasera alle 20 finisce tutto. Il nostro obiettivo è fare una squadra competitiva. Non sarà facile portare avanti tre competizioni. Sui nomi? Non ve ne dirò mezzo".