Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla ad Amazon Prime dopo il rinvio della sfida di Champions League con il Villarreal: "L'arbitro ha provato fino all'ultimo a scendere in campo e vedere come evolveva la situazione meteo, si è confrontato con i due allenatori e ha capito che non c'erano le condizioni per giocare in sicurezza per i giocatori. Nuovo orario? Speriamo dopo le 19 per proteggere anche i tifosi. Come abbiamo accolto la decisione? Di fronte a una condizione meteo del genere non c'erano alternative, purtroppo la nevicata continua e lo farà fino alle 2 di notte. Chiederemo alla Uefa di trovare un orario che venga incontro ai tifosi, bisogna andare incontro alle esigenze della gente che paga i biglietti".