Nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia Inter-Atalanta, il direttore generale della Dea Umberto Marino ha dichiarato in esclusiva a Mediaset:



“Coppa Italia obiettivo per coronare l’era Gasperini? Noi guardiamo il percorso del traguardo finale. Dobbiamo pensare a una gara alla volta, affrontiamo una grande squadra che come noi vorrà passare il turno. Come scoviamo i giovani talenti come Lookman e Højlund? Bisogna dare merito al lavoro della direzione sportiva, all’area scouting e anche al coraggio del mister che comunque dà fiducia a ragazzi di 18-19 anni. C’è un lavoro strutturato e organizzato dietro a queste scelte. Un giudizio su Lookman che ha già segnato 14 gol in questa stagione? Sta facendo molto bene, è un ragazzo che si è ambientato molto bene a Bergamo. Ha sposato in pieno il progetto dell’Atalanta e i risultati si vedono. Ma è un discorso organico e di squadra sta veramente funzionando. Grande scouting e grande settore giovanili da dove arrivano talenti come Scalvini che ha gli occhi addosso di molti top club? Fa parte della nostra filosofia quella di lavorare nel settore giovanile, dalle basi fino alla Primavera: è il frutto del lavoro di tanti anni. Muriel cercato dalla Roma? Non commentiamo queste voci di mercato, siamo concentrati sulla partita, il resto lo lasciamo ai giornalisti”.