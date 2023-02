"Il campionato è ancora lungo, davanti abbiamo il Milan con tutti i titolari in una bella cornice. Inutile parlare di gara decisiva". Ha parlato così Umberto Marino, dg dell'Atalanta a Dazn, a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara di San Siro.



"Noi siamo una provinciale, vogliamo dare fastidio alle grandi. Cercheremo in tutti i modi di migliorarci anche grazie ad una piazza che apprezza il lavoro di questa società. L'inchiesta della Procura? Parleremo nelle sedi opportune, noi siamo una società talentuosa che ha sempre investito in maniera lungimirante" ha concluso.