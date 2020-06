A Sky Sport ha parlato il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino : "Oggi non è una ripartenza banale, ma vale per tutta la città e il territorio. Abbiamo vissuto tre mesi di guerra, oggi deve essere un punto di rinascita. L’Atalanta è nel Dna dei bergamaschi. Non è facile, dirigenti, staff e calciatori hanno vissuto mesi con grande apprensione. Ma c’era grande forza di ripartire, fa parte della tigna dei bergamaschi".