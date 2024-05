ATALANTAMusso 6Quanti rischi, anche stasera. Ma il portiere in Europa è lui e ha coraggio con un'uscita in presa bassa nei minuti finalide Roon 7Sette polmoni, è ovunque. Rischia col giallo sul groppone, alla fine gode coi compagniHien 6,5Attento, poche sbavature in avvioDjimsiti 7Decisivo sia nel primo tempo con un intervento che nella ripresaZappacosta 6Buone sortite offensive ma poco preciso nell'ultimo passaggioKoopmeiners 7Equilibrio e sostanza, sia in copertura che quando c'è da proporre giocoÉderson 7Autoritario, Gasp lo fa rifiatare dopo che prende il giallo

Ruggeri 7,5Un gol leggendario, per un bergamasco. La serata più bella della sua vita, finora.De Ketelaere 6,5Assist e giocate, in più recupera palloniScamacca 6Anche stasera rischia l'eurogol, Gasp lo manda in panchina dopo il raddoppio pensando alla RomaLookman 7Gol e assist, è tornato ai suoi livelliScalvini 6,5Qualità anche dietro, quando entraMiranchuk 5,5Tanta qualità al quale manca un pizzico di mordentePasalic 6Bravo a metà campo in densitàHateboer 6Entra beneEl Bilal 7Si autolancia a pochi istanti dalla fine e sigilla una serata storica

All. Gasperini 7,5Spiazza tutti con un tridente e un centrocampo super, il risultato lo premiaMARSIGLIAPau Lopez 6Non può nulla sui gol, senza di lui il passivo sarebbe stato più pesanteMbemba 5Lontano parente di quello che aveva ben figurato una settimana primaGigot 5Nelle ripartenze dell'Atalanta è quello che accusa più il colpoBalerdi 5,5Molla tra gli ultimi, non bastaMerlin 5Impreciso, più dell'andataClauss 5Gasset lo manda fuori quando si rende conto che non è in partitaVeretout 6,5Forse l'unico raggio di luce in una squadra che stasera ha visto tanta ombra

Kondogbia 5,5Non vince i duelli che servono in medianaNdiaye 4,5Ha la palla del pareggio e sbaglia un pallonetto apparentemente sempliceAubameyangPoco presente anche stasera, ben controllato dai difensori orobiciHarit 5Poca robaOunahi svSarr svLuis Henrique svMoumbagna 4Non arriva su un pallone e rischia di far male a Musso. Così noCorrea svAll. Gasset 5Non riesce a trasmettere ai suoi l'essenza della partita