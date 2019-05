Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport da Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta: "Dopo Cristiano Ronaldo, sogno di affrontare Messi al Camp Nou. E non dimentico altri stadi spettacolari come Anfield e il Bernabeu. Abbiamo scritto pagine importanti di questa società, probabilmente ancora non ci rendiamo conto di quel che abbiamo conquistato. Siamo arrivati terzi, è un altro meraviglioso record. Ora pensiamo a riposare e, soprattutto, a festeggiare. Se guardiamo la rosa sono il più anziano, tutti gli altri sono giovani tranne Ilicic e Gomez. Anche per questo, a inizio anno, era difficilmente pronosticabile un traguardo del genere.



Gasperini ha tantissimi meriti: da quando è arrivato tre anni fa ha sempre alzato l'asticella togliendo il freno che c'era in passato. Vogliamo andare avanti con lui, è un valore aggiunto. Partita decisiva? L'1-2 di Napoli. Eravamo sotto ed è successo un po' di tutto, compreso il mio salvataggio. Al San Paolo abbiamo capito di poter raggiungere la Champions. C'era parecchia tensione, ma dopo quella partita non ci siamo più fermati."