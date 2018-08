Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che gli orobici giocheranno contro il Sarajevo.



Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo analizzato sia gli errori che le cose belle che abbiamo fatto. Ci sono 90 minuti da giocare in maniera importante e seria, ci giochiamo la qualificazione. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi: cercheremo in tutti i modi di vincere questa partita, che per noi è fondamentale per tutto il lavoro svolto da due anni a questa parte".