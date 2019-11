Il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha incontrato i tifosi, piccoli e meno piccoli, al Centro 'Orio Center' di Bergamo. A margine dell'iniziativa, ha rilasciato alcune dichiarazioni: ​”E' sempre un piacere per me incontrare i tifosi, specie i più piccoli. Ora ci aspetta una settimana di sosta, ma in realtà sarà dura perché chi va in Nazionale ha diverse amichevoli da affrontare col modo giusto. Devo recuperare in fretta quello che ho perso perché non gioco da un po’, e quindi ci dovremo preparare per bene".



STIMOLO CHAMPIONS - "Contro il City abbiamo conquistato il primo punto del nostro cammino europeo, affrontare una squadra del genere è stato impegnativo a livello mentale, è ancora tutto in gioco e la prossima partita (contro la Dinamo Zagabria, ndr) la dobbiamo vincere. Il pareggio con loro ci ha dato l’impulso per tentare un altro miracolo sportivo, in ogni caso ci servirà per il campionato questa esperienza”.



JUVENTUS - "Adesso abbiamo sette gare impegnative, al rientro dalla sosta avremo la Juve e vorremo ripartire con entusiasmo e un buon risultato , anche perché giochiamo in casa".