L'Atalanta ci aveva provato a imbastire una maxi operazione col Torino che coinvolgeva ben quattro giocatori tra nerazzurri e granata. Il difensore del Toro Buongiorno poteva (e voleva, fino alle 9 di questa mattina) venire all'Atalanta in cambio del cartellino di Zapata, dei prestiti di Soppy e Miranchuk e di 17 milioni di euro. E invece no, il capitano granata tentenna, l'Atalanta chiude la trattativa. Così, nascono tre operazioni separate, e tutte a senso unico, sulla tratta Bergamo-Torino.



L'esterno Soppy va da Juric in prestito con diritto di riscatto, come il fantasista russo, e anche Duvan Zapata è a un passo dal raggiungere la Mole .Il Torino avrebbe messo sul piatto un triennale da 2 milioni a stagione più bonus: un'offerta destinata al sì del colombiano, per il quale è pronto un contratto fino al 2026. Il costo del suo cartellino, preso singolarmente, è di circa 10 milioni di euro.