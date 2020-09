L'arrivo di Miranchuk ma non solo. L'Atalanta pensa anche a cedere e sta definendo una partenza importante: come rivelato da Sky Sport, infatti, la Dea sta ultimando l'accordo per la cessione di Timothy Castagne al Leicester, ormai un'operazione imminente. La cifra è vicina ai 25 milioni totali di incasso con l'ok di Gian Piero Gasperini che aspetta un nuovo esterno al suo posto.