Altro che colpi di fine mercato, aspettando l'ora X fino all'ultimo per salutare o dare il benvenuto a vecchi e nuovi nerazzurri. Ci aveva già provato alla fine di un calciomercato estivo l'Atalanta, con Sportiello, e non era finita proprio benissimo. Per cui nel suo anno più importante la Dea decide soprattutto e prima di tutto di affidarsi a chi l'ha trascinata nell'epica impresa di centrare il terzo posto e la Champions League. Tutti meno uno-Mancini- sostituito dopo una telenovela infinita di mercato (Skertel la cui moglie non voleva farlo partire da Instanbul, Skrtel che rescinde il contratto e sempre Skrtel che quasi va a finire nella casa temporanea della Dea a Parma) con l'abile Kjaer.



I NUOVI NOMI- I Fantastici 4 acquisti della Dea sono loro, numericamente pochi ma qualitativamente fondamentali: oltre al difensore del Siviglia, un Super Muriel che ha già battezzato due volte la rete, un Malinovskyi che sa destreggiarsi in campo così bene da dar fastidio ai titolari e un Arana che, entrato in extra time contro il Toro, quasi pareggia i conti.



TUTTO SUBITO- Ma il vero mercato l'Atalanta l'ha chiuso dopo il traguardo Champions, abbracciando stretta stretta i suoi pupilli e, soprattutto, tenendoli al riparo da avversarie dirette per le lotte europee. Questo è stato il vero colpo di mercato della Bergamasca: rinnovare e ritoccare, rinnovare e ritoccare, prima il Maestro Gasperini, poi il Professore Ilicic, Capitan Papu e il Panterone Zapata. Ma anche i vari Freuler, Castagne, de Roon e Palomino.



SOGNO CONQUISTATO. Altro che 'soli' quattro acquisti, l'Atalanta si è ripagata tutta la rosa, che tra un mese e mezzo coronerà il sogno di affrontare il City: a scendere in campo saranno (quasi tutte) le stesse pedine che il 26 maggio hanno reso possibile il desiderio di patron Percassi e, proprio per questo, avranno ancora più convinzione rispetto a certi nomi altisonanti arrivati magari per caso, all'ultimo minuto, in questo pazzo calciomercato.