Sette partenze (tolto Sportiello già promesso al Milan a gennaio, Højlund, Boga, Okoli, Demiral, Soppy, Maehle, Zapata) e sette arrivi (Adopo, Kolasinac, Bakker, Touré, Scamacca, CDK, Holm), 111 milioni spesi, oltre 149 milioni guadagnati. L'Atalanta, almeno nel bilancio, chiude il mercato all'attivo: +38 milioni.



PRO- È riuscita a trattenere Scalvini, Koopmeiners e Carnesecchi, ricercatissimi da big d'Italia e d'Europa. E ha dato casa a quattro esuberi ormai fuori dalla rosa, Soppy, Okoli, Demiral e Boga, senza perderci neanche un euro, nonostante la grande svalutazione in cui erano incappati. Inoltre, ha rinforzato l'attacco rivoluzionandolo con tre entrate di spessore: De Ketelaere, già in gol, Scamacca e Touré, l'acquisto più caro della storia che però si è subito infortunato.



CONTRO- La partenza di Zapata, al posto di Muriel, lascia all'Atalanta un solo centravanti al momento arruolabile, Scamacca. All'ultimo minuto non è riuscita a chiudere per il prestito del baby Moukoko dal Borussia Dortmund. Niente rinforzo neanche in difesa dove, con l'arrivo del solo Kolasinac e la partenza di Demiral e Okoli, l'Atalanta perde una pedina rispetto allo scorso anno. Buongiorno ha fatto un passo indietro all'ultimo minuto e il Verona ne ha approfittato raddoppiando il cartellino di Hien e chiudendo a qualsiasi negoziazione. Saturo invece il reparto esterni: Zortea, trascorsa la giornata allo Sheraton, non è riuscito a passare al Monza, per cui resta insieme a Zappacosta, Hateboer, Ruggeri, e i nuovi Bakker e Holm.