È rimasto imbattuto nelle ultime tre gare giocate in casa dell'Atalanta e arriva alla sfida di Bergamo con quattro giornate di imbattibilità alle spalle: i numeri sembrano confortare il Milan, atteso domenica da una delle trasferte più spinose del campionato. Il pronostico degli analisti è però severo con Pioli e i suoi, nettamente sfavoriti: il «2» rossonero è a 3,95, contro l'1,83 dell'Atalanta - chiamato a riscattare il ko contro il Bologna - e il 3,70 del pareggio. Alta la percentuale di Goal negli scontri più recenti tra le due squadre: nelle cinque partite disputate dal 2017 a oggi, per quattro volte la sfida è finita con entrambe le squadre a segno, possibilità data stavolta a 1,52. In primo piano anche l'Over (almeno tre reti complessive), dato a 1,60. Lo scorso febbraio il Milan espugnò Bergamo per 3-1, con Piatek autore di due gol, e un'altra doppietta del polacco pagherebbe 7 volte la posta. Nelle scommesse sulla singola marcatura è invece in primo piano Muriel, il cui gol vale 2,20.