È sfida per la Champions all'Atleti Azzurri d'Italia, dove l'Atalanta, quinta con 39 punti, cerca la vittoria sorpasso sul Milan, quarto a 38. La squadra di Gasperini sta attraversando un momento incredibile e ha centrato sei vittorie nelle ultime sette partite tra campionato e coppa. Gode di una valutazione di lusso: i trader la danno a 2,00, contro il 3,40 offerto per il pareggio e il corposo 3,75 piazzato sulla vittoria del Milan che, tra l'altro, non batte i bergamaschi dal 2015. Atalanta-Milan è un match bollente anche per la lotta al titolo di capocannoniere. Tra Duvan Zapata (16 gol stagionali) e Kzrysztof Piatek (15) il confronto è alla pari sul lungo termine (entrambi sono dati a 5,50 per il primato finale) ma l'atalantino è in leggero vantaggio se si circoscrive il duello alla partita di domani: la sua rete vale 2,50, quella del polacco è a 2,75. I numeri dell'Atalanta, miglior attacco della Serie A con 50 reti, spingono sulla quota dell'Over (almeno tre reti complessive), offerto a 1,83.