Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla ai canali ufficiali del club orobico dopo il ko contro la Juventus in finale di Coppa Italia, proiettandosi verso la sfida di domenica contro il Milan, decisiva, per i rossoneri, in ottica Champions: "Secondo posto da conquistare? Indubbio, anche se cercano di tirarci un po' tutti per la giacchetta per questa gara. Noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere, non siamo responsabili del destino degli altri, ognuno è responsabile del proprio. Noi i punti li abbiamo fatti e giocheremo per finire al secondo posto, sapendo però che l'obiettivo lo abbiamo centrato".