. Che, forse, non a caso hanno ricominciato il campionato vincendo tutte all’esordio. Chi in casa (Milan), chi in trasferta (Atalanta).. E’ anche, almeno secondo me,e hanno più vocazione ad attaccare.Da cosa lo si deduce? Molti, erroneamente, credono che dipenda dal numero degli attaccanti schierati. Altri, confondendo l’effetto con la causa, dalla quantità di tiri in porta. In realtà. Si dirà che questa è una manna per gli avversari. E, a volte, non si può negare che sia così. Ma se il Milan, alla prima giornata, ha subìto due gol segnandone quattro all’Udinese, l’Atalanta è andata a vincere a Genova, contro la Sampdoria (0-2), aprendo le marcature con un difensore (Toloi) senza subire nulla.Insomma,. Il primo è che si vince più facilmente. Il secondo è che spesso si esce tra gli applausi del pubblico, così poco abituato, almeno in Italia, al bello del calcio.Al di là delle considerazioni estetiche, ma anche filosofiche, il primo scontro diretto potrebbe delineare una tendenza. Come opportunamente scritto da Luigi Garlando, prima firma de La Gazzetta dello Sport, sul giornale di giovedì 18 agosto, “. L’Atalanta, per dire, solo 11”. Insomma, anche se siamo appena alla seconda giornata,Personalmente, oltre che ricco di soluzioni,, sia caratterizzato da un’organizzazione collettiva quasi unica. Garlando, nel suo pezzo, chiama Pioli e Gasperini “gemelli olandesi” e la definizione è giusta anche se uno, fautore del secondo grande Ajax, quello che lasciò la sua traccia nell’ultimo decennio del secolo scorso, quando i propri calciatori perdevano la palla. A me lo fece notare Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili dell’Italia, e me lo confermò Fabio Capello, allenatore di un Milan che perse una finale di Champions proprio contro i ragazzi olandesi.Cosa accadeva precisamente in campo?. Naturalmente andando in pressione (atteggiamento individuale) che poi diventava pressing (atteggiamento collettivo).fino alla mezza delusione dell’anno scorso (mancata qualificazione alle Coppe Europee).(il mercato non è ancora finito). A Gosens, che se ne era già andato a gennaio, si sono aggiunti Pezzella, Pessina, Miranchuk, Freuler e, quasi sicuramente, Malinovski. Domani, oltre a Palomino (fermo per doping), potrebbe mancare Koopmeiners. Nonostante alcuni arrivi (Ederson, Okoli e Lookman),lo scudetto o di fare bene in Champions.secondo il canonico 3-4-3 (o 3-4-1-2), prendendosi la libertà di sorprendere molti avversari che, non solo non hanno ancora digerito il suo sistema di gioco, ma non conoscono ancora bene gli interpreti dell’Atalanta.e quello di Bergamo, dopo essere stato un luogo amarissimo (22 dicembre 2019: sconfitta per 5-0) è tornato a essere il posto delle fragole (3 ottobre 2021: successo per 3-2).non significa né staccare qualcuno, né aver fatto un passo significativo verso lo scudetto. Ma, piuttosto,per arrivare a riconoscere i punti cardinali utili per arrivare alla vittoria., è rimasto squadra e non è mai stato singolo (nemmeno quando vi giocava Ibrahimovic). Così come, nel percorso, ha imparato a individuare gli ostacoli e a superarli.