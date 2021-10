Atalanta-Milan è il posticipo che chiude la 7a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola della partita.



ATALANTA – MILAN h. 20.45

DI BELLO

BACCINI – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: VIVENZI



SECONDO TEMPO



90+3' - Proteste del Milan sul gol di Pasalic: i rossoneri chiedono un fallo di Zapata su Messias, Di Bello non concede e il VAR non interviene. Veementi le proteste rossonere, nell'occasione ammonito Pioli.



88' - Ammonito Leao per perdita di tempo.



84' - Rigore per l'Atalanta con il VAR: Messias tocca con il braccio sulla conclusione dal limite di Zappacosta, Di Bello va all'on field review e assegna il penalty con ammonizione per il trequartista del Milan.



78' - Regolare il gol di Leao: dubbi sulla posizione di Messias, ma viene ritenuto ininfluente ai fini dell'azione.



61' - Brahim Diaz chiede un calcio di rigore, ma Di Bello non concede: decisione corretta, il contatto è regolare e avviene comunque fuori dall'area di rigore.



52' - Primo cartellino giallo per Tomori.



PRIMO TEMPO



42' - Ammonito anche Brahim Diaz per una trattenuta.



40' - Primo cartellino dell'incontro: giallo a De Roon per fallo su Theo Hernandez.



21' - Pessina cade in area del Milan dopo un contatto con Tomori: niente rigore, decisione corretta dell'arbitro Di Bello perché il difensore del Milan prende il pallone. Il VAR non interviene.



1' - Regolare il gol del Milan, Calabria parte in posizione regolare sull'assist di Theo Hernandez.