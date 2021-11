Le parole del ct della Russiaerano state profetiche ("Vuole giocare e non è del tutto soddisfatto della sua carriera ora in Italia") e ancora più indicative lo erano state quelle del suo procuratore a RB Sport: "e si discuterà del futuro del mio assistito.In Russia non tornerà sicuramente visto che gli piace il calcio italiano e il modo di vivere"., un vero e proprio caso considerando lo scarsissimo minutaggio che Gian Piero Gasperini gli ha riservato nella prima parte di stagione. E il mercato di gennaio chiama: secondo quanto appreso infatti da- Appena due presenze da titolare e un totale di 182 minuti in campionato e la miseria di 33 minuti spalmati nei due soli subentri in Champions League:e di convincere il suo allenatore a puntare su di lui.- non è un caso che la passata estate ha insistito per avere Boga dal Sassuolo e che nelle ultime ore si sia scaldata la pista che conduce a Madueke del PSV Eindohven - e per Miranchuk le porte si sono chiuse ulteriormente con l'inizio della stagione in corso. Come trapela dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal ds Sartori , l'Atalanta ha resistito alla tentazione di cedere il calciatore nella precedente finestra di mercato (piaceva pure al Milan) per non disperdere l'investimento da oltre 14 milioni di euro sostenuto nell'estate 2020.- Nemmeno lo status di Miranchuk - stabilmente nel giro della sua nazionale e con un curriculum nel quale figurano una trentina di presenze tra Europa e Champions League - è risultato sufficiente a smuovere le convinzioni di un tecnico estremamente rigido come Gasperini e la missione italiana dell'agente del giocatore nelle prossime settimane sarà decisiva per trovare una soluzione al caso.per uscire dalla zona rossa. Miranchuk potrebbe essere il primo segnale.