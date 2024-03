Atalanta, Miranchuk in gol in Russia-Serbia

Aleksey Miranchuk segna il gol del 3-0 per la Russia in amichevole con la Serbia. Alla VTB Arena di Mosca l'arbitro turco Kardesler espelle Gajic e Anton Miranchuk sblocca il risultato su calcio di rigore al 22'. Dieci minuti più tardi Osipenko raddoppia.



Nell'intervallo esce l'ex laziale Milinkovic-Savic da una parte e dall'altra entra il trequartista dell'Atalanta, al quale bastano dieci minuti per andare in rete. Si tratta del suo settimo gol alla presenza numero 44 in nazionale maggiore.