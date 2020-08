L’ha messo nel mirino Aleksey, trequartista della, autore di 2 gol contro la Juventus nella fase a gironi della Champions League. Ieri vi abbiamo raccontato di come l’Atalanta sia in pole position per accaparrarsi il talento russo , e oggi l’agente conferma come la Dea si in fase avanzata. Queste le parole di Vadim Shpinev a la Gazzetta dello Sport: “I dirigenti di Atalanta e Lokomotiv stanno discutendo i dettagli di un possibile trasferimento. Solo dopo la loro intesa, discuteremo la proposta dell’Atalanta”.