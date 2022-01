Sembrava destinato a salutare Bergamo in questa sessione di mercato. E, invece, molto probabilmente Aleksej Miranchuk avrà la possibilità di continuare la propria avventura all'Atalanta.



Il futuro del trequartista russo, da settimane accostato al Genoa, pare infatti essere repentinamente cambiato. Innanzitutto perché in rossoblù non troverebbe più Andriy Shevchenko, colui che a lungo ha spinto per portarlo in Liguria. Poi perché il rendimento precario ed altalenante di Josip Ilicic starebbe inducendo Gian Piero Gasperini a puntare di più proprio sull'ex Lokomotiv.