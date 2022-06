Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta ha deciso di provare a cedere al miglior prezzo possibile Miranchuk e Lammers, scommesse di Sartori che non hanno reso all'altezza delle aspettative. Con loro, andranno piazzati anche i portieri Gollini e Carnesecchi, di rientro da Tottenham e Cremonese, per un totale intorno ai 50 milioni di euro.