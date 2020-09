Dopo tre acquisti di spessore- Aleksey Miranchuk, Cristian Romero, Cristiano Piccini- il rientro di Josip Ilicic e l'attesa a ore dell'attaccante Sam Lammers, l'Atalanta mette la ciliegina sulla torta a questo proficuo calciomercato rinnovando il contratto all'allenatore che ha traghettato la Dea in Europa. Gian Piero Gasperini ha infatti rinnovato il proprio contratto con l’Atalanta di un altro anno rispetto all’accordo: stando a quanto riporta Tuttosport, avrà anche un ritocco dell’ingaggio verso l’alto.



QUARTO PROLUNGAMENTO- Il contrasto sottoscritto dopo la prima qualificazione della Champions League aveva scadenza il 30 giugno 2022, con opzione a favore della società per un'ulteriore stagione, quindi il 30 giugno 2023. Il nuovo contratto ha invece scadenza il 30 giugno 2023, con opzione a favore della società nerazzurra fino al 30 giugno 2024. Si tratta del quarto prolungamento da quando è arrivato a Bergamo nell'estate del 2016.