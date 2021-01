Il loro momento poteva essere arrivato durante i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, lo scorso mercoledì: invece il difensore dell'Atalanta Bosko Sutalo e l'attaccante nerazzurro Sam Lammers non hanno giocato nemmeno uno spezzone di gara. La sfida, del resto, era di quelle delicate e la Dea, in 10 contro 11 con i biancocelesti all'attacco, soffriva nel rush finale.



BLINDATI- Ma, a meno di tre giorni dalla chiusura del mercato e con le pretendenti ancora in fila, entrambi i giocatori della Dea potrebbero rimanere a Bergamo. Come riporta infatti Il Secolo XIX, il tecnico Gian Piero Gasperini avrebbe richiesto alla società di non accettare alcuna offerta, nemmeno in prestito secco per Sam Lammers (Spezia e Genoa in pole), ma di blindare difensore (ora ai box) e attaccante. L'obiettivo del tecnico di Grugliasco è chiaro: tenere qualche riserva in rosa 'in caso di emergenza', per tutelarsi visto quanto accaduto sulle fasce, dove ad oggi si ritrova con gli uomini contati per la partenza degli esterni (Mojica, Depaoli, Piccini) e l'assenza doppia dei titolari Hans Hateboer e Robin Gosens.