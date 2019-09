Il Comune di Bergamo ha reso noti gli esiti del sopralluogo della Soprintendenza e del Comune, avvenuto oggi al cantiere del Gewiss Stadium, il futuro impianto dell'Atalanta attualmente al lavoro per la ristrutturazione della Curva Nord. Dopo che sono emerse alcune difficoltà tecniche sulla produzione dei materiali, è stato infatti deciso di apportare delle modifiche sul rivestimento esterno della struttura. Ecco di seguito il comunicato ufficiale e completo del Comune di Bergamo:



IL COMUNICATO. "Si è svolto questa mattina il sopralluogo della Soprintendenza e del Comune di Bergamo al cantiere in corso al Gewiss Stadium. Oggetto dell’incontro il rivestimento della facciata della struttura lungo viale Giulio Cesare e le pavimentazioni esterne,dopo le perplessità sollevate sul tema dalla Commissione edilizia la scorsa settimana. Piena sintonia tra tecnici e Atalanta B.C. sulle soluzioni proposte a suo tempo da Atalanta B.C. per quel che riguarda la qualità e la tipologia del materiale per la pavimentazione delle aree pubbliche adiacenti il nuovo settore Nord".



SERIE A NON INFLUENZATA."L’attenzione si è quindi concentrata sul rivestimento esterno, prendendo atto di alcune difficoltà tecniche sulla produzione dei materiali, difficoltà che hanno condizionato l’attuale situazione. Si è quindi condivisa la necessità di apportare delle modifiche che consentano di raggiungere un risultato ancora più coerente con le indicazioni che erano state rilasciate dal Comune di Bergamo. Nei prossimi giorni si concorderanno le modalità di intervento, che non influiranno sugli impegni sportivi di Atalanta B.C. nel campionato di Serie A". Niente gare rimandate o giocate ancora a Parma quindi, dal 6 ottobre il Gewiss Stadium riaprirà i battenti.