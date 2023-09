La terza giornata di Serie A propone un interessante derby lombardo tra l’Atalanta e il Monza, entrambe a quota tre punti dopo le prime due uscite. Per gli uomini di Gasperini si tratta della prima partita stagionale in casa, dopo le due trasferte contro Sassuolo e Frosinone. Al Gewiss Stadium, secondo i betting analyst sono proprio gli orobici a partire con i favori del pronostico, con l’«1» offerto rispettivamente a 1,63 e 1,64. Complicato il colpo esterno dei brianzoli, che negli unici due precedenti dello scorso anno non hanno mai fatto punti: il «2», infatti, oscilla tra 4,92 e 5,25, con il pareggio a 4,25. Prevista una partita aperta e ricca di gol, con il Goal a 1,67 contro il 2,10 del No Goal, mentre l’Over prevale sull’Under, a 1,65 contro 2,10. Tra i protagonisti, occhi puntati su Andrea Colpani dopo la doppietta all’Empoli: un gol del numero 28 del Monza, in rete anche nell’ultimo precedente lo scorso giugno, si gioca a 6. Per l’Atalanta, invece, in quota comandano Ademola Lookman e Gianluca Scamacca, entrambi a 2,50.