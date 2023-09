Atalanta e Monza si sfidano nella 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio sabato 2 settembre alle 20.45, la gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e in tv da Sky (Sky Sport Cacio, Sky Sport 4K, Sky Soprt 251). I bergamaschi vogliono ripartire dopo la sconfitta di Frosinone, i brianzoli hanno trovato con l'Empoli la prima vittoria in campionato.



LE ULTIME - Qualche ballottaggio per Gasperini: Djimsiti più di Toloi, Scamacca più di Lookman con De Ketelaere dal 1'. Verso la panchina il nuovo acquisto Holm. Palladino invece va con le conferme, Colpani è in formissima e accompagnerà Caprari e Mota davanti.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota.