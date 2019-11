Vestiti così, con il viso incerato e accessoriati di attrezzi del mestiere da brivido, si stenta a riconoscerli: eppure, con la palla ai piedi, le loro giocate sono ormai note in tutto il mondo. Sono il capitano dell'Atalanta Papu Gomez, in primo piano, e l'attaccante Luis Muriel, in biondi boccoli, a posare per lo scatto da paura.



CHE MOSTRI- Nella serata di Halloween infatti i due calciatori, nonché grandi amici, si sono divertiti a festeggiare con tanto di 'dolcetto o scherzetto' insieme ad altri colleghi-tra cui il difensore Andrea Masiello- prima di tornare a calcare il campo di Zingonia per concentrarsi nell'impegno casalingo del lunch match domenicale contro il Cagliari.