Atalanta, Motta idea per il dopo-Gasperini? I bookmaker puntano su Sarri, sorpresa Fabregas in quota

Getty Images

Dichiarazioni che sanno di addio. Le ultime parole di Gian Pierosembrano far immaginare un futuro alla Roma, opzione offerta a 2 dagli esperti Goldbet , per un addio che porterebbe a un cambio di guida tecnica per l’Atalanta.Nelle ultime ore è circolato il nome di, opzione fredda però secondo i bookmaker: si gioca infatti a 20 l’approdo a Bergamo dell’ex Juventus, mentre in pole c’è un altro tecnico dal passato bianconero, Maurizio, offerto a 3,50, davanti a Igor Tudor, attuale tecnico della Vecchia Signora, a 5. Chiude il podio virtuale Raffaele Palladino della Fiorentina, a 7,50, seguito da una delle rivelazioni dell’ultimo campionato, Cesc Fabregas, visto a Bergamo a 10 volte la posta.