Il suo infortunio, unito a quelli di Ilicic, Miranchuk e - soprattutto - Duvan Zapata, ha lasciato l'Atalanta spuntata. Luis Muriel si è fermato proprio quando il destino gli stava regalando quella continuità di impiego che, in questa stagione, non aveva mai avuto. Un infortunio muscolare, non il primo della carriera, che ha frenato il colombiano, appena uscito da un gennaio complicato in cui più che mai era stato vicino all'addio alla Dea.



TRA JUVE E MILAN - Le poche partite da titolare giocate nella prima metà di stagione, infatti, avevano portato Luis a valutare seriamente l'idea di un trasferimento a stagione in corso. Le voci su Juventus e Milan, alla ricerca di una punta, non avevano portato a contatti concreti tra le parti, ma la sensazione è che, fosse dipeso solo dal classe '91, l'addio a Bergamo sarebbe potuto diventare realtà. Una questione archiviata anzitempo per via della lunga assenza di Zapata, ma che dovrà essere riaperta la prossima estate.



L'ORA DELLA VERITÀ - A 31 anni compiuti, Muriel si troverà infatti a 12 mesi dalla scadenza del suo contratto con i nerazzurri. Sarà così, per entrambe le parti, l'ora delle scelte definitive. Andare avanti insieme, rinnovando così l'accordo, oppure separarsi? E, in questa seconda ipotesi, a che condizioni? L'Atalanta è una bottega cara, ma per un ultra 30enne che si avvicina a fine contratto, non potrebbe chiedere più di 12/15 milioni. Gli estimatori di Luis sono avvisati.