Insieme al tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara di Europa League contro il Rakow Chestochowa, ha parlato anche l'attaccante colombiano Luis Muriel, ora terzo miglior marcatore atalantino grazie al gol al Milan: "Quello con il Milan è stato un gol bellissimo, qualche gol bello in carriera l’ho fatto… Soprattutto in allenamento la pressione si abbassa, si fa qualcosa che in partita è più difficile. Rimane uno dei gol più belli per me, sicuramente”.



OBIETTIVO- “Il mio obiettivo, per prima cosa, è aiutare la squadra. Dare il mio contributo, da me in attacco si aspettano tanti gol. Più gol faccio e meglio è, questo è il mio obiettivo. Attraverso quello potrà arrivare il resto, anche quelli personali”.



COMPAGNI GIOVANI- “Quando vado in campo e sono in allenamento ho sempre l’obiettivo di aiutare i compagni. Fin qui sono riuscito a segnare tanto, è il mio miglior percorso con una squadra, in questi anni ho cominciato a scalare posizioni nella classifica dei marcatori, scrivere pagine di storia e rimanere nella storia di un club come l’Atalanta per è una cosa unica. Farlo per me sarà bello. Per raggiungere la quota di Zapata servono altri 17 gol però...”.



DAL TORO AL MILAN- “Dopo Torino eravamo consapevoli di avere una grande opportunità per riscattarci. Negli anni la squadra ha saputo subito reagire, in una stagione questi episodi accadono. Questa squadra non muore, vuole lottare, siamo forti, con un grande spirito e sabato lo abbiamo dimostrato”.