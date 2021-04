L'infortunio di Luis Muriel non preoccupa in maniera particolare l'Atalanta. "Non dovrebbe essere grave", ha detto ieri Gian Piero Gasperini a proposito dello stop del colombiano. E gli aggiornamenti sono tutti in questo senso: Muriel si è fermato per un problema alla schiena, con tanto di borsa del ghiaccio dopo il cambio al 45'. Ma si conta di averlo al meglio già in settimana.