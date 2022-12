A due settimane dall’inizio del mercato invernale, la strategia per il fronte d’attacco dell’Atalanta potrebbe cambiare. Il club bergamasco, col bilancio in attivo che registra utili per 11 milioni di euro e 44 milioni di plusvalenze, non ha bisogno di svendere i suoi veterani. Tra questi figura l’esperto Luis Muriel, 32 anni ad aprile e un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, l’attaccante con più qualità tecnica attualmente nella rosa dell’Atalanta. Per questo motivo il lungimirante patron nerazzurro Antonio Percassi avrebbe esercitato la clausola presente sul contratto del colombiano a favore della società che prevede il prolungamento del rapporto fino al 30 giugno 2024.



COSA CAMBIA SUL MERCATO- Una tutela per l’Atalanta e un messaggio a Fenerbahçe e Galatasaray, ma anche alla Juve, che si erano già mosse chiedendo informazioni: non si faranno sconti, il numero 9 dell’Atalanta, 1 gol e 2 assist finora in 9 presenze stagionali, partirà solo a una cifra non inferiore ai 15-18 milioni di euro. E, se il piatto ricco non arriverà, tanto meglio per mister Gasperini, che si ritroverà una pedina in più da affiancare a Lookman in staffetta con Hojlund e Zapata (il cui contratto scade nel 2025). Del resto con la Coppa Italia, l’Atalanta ci tiene molto ad arrivare in finale, gli impegni aumenteranno, ed entrambi gli attaccanti colombiani sono spesso soggetti ad infortuni. E poi, si sa, per Gasperini più attaccanti ci sono e meglio è. Semmai sono altri i ruoli da tagliare.



PIANO B -La rosa resta però troppo lunga in attacco, otto pedine per tre posti, ma probabilmente non sarà Muriel a sfoltirla. I sacrificabili sono Ruslan Malinovskyi, che ormai per ritagliarsi spazio deve giocare in amichevole in un ruolo non suo a centrocampo, e l'esterno offensivo Jeremie Boga. Se per rientrare degli oltre 23 milioni d’investimento per Boga l’oculato uomo d’affari Percassi lo lascerà andare in prestito alla Fiorentina o al Leicester sperando in una rivalutazione rapida nel giro di sei mesi, per l’ucraino non c’è bisogno di attendere giugno: il Tottenham, con 15 milioni, potrà acquistarlo a titolo definitivo nell’imminente mercato di riparazione.