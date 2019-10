L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta contro l'Udinese: "Sono contento perché il mister mi ha messo nelle condizioni di fare tanti gol e perché dietro ho una squadra che gioca un calcio pazzesco. Sono felice perché dopo una prestazione così non puoi che essere contento. I miei gol alla mia ex? Ho avuto qualche problemino con i tifosi, ma all'Udinese devo tutto: è grazie a loro se sono in Italia e per loro ho solo parole di ringraziamento. L'Europa è diversa, quando giochi contro squadre come quella di Guardiola può capitare, ma stiamo facendo un grande campionato, con la Lazio potevamo gestire meglio e con qualche punto in più potevamo sognare qualcosa di grande. Il nostro obiettivo è continuare così, questa squadra ha un gioco speciale, ci divertiamo noi in campo e facciamo divertire sugli spalti. Vogliamo continuare a vivere questa favola e vedere dove riusciamo ad arrivare"