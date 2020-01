L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel prepartita della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Per me ci sono tante emozioni, la piazza è bellissima. Partita importante, affrontiamo una squadra che fa fatica in campionato, ma oggi darà il massimo. Ora sono un giocatore dell’Atalanta e voglio fare il meglio per la mia squadra. Giocare contro la Fiorentina sarà sempre emozionante”.