​ ​Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League: "Fino al momento del gol stavamo facendo la partita che volevamo cercando di trovare occasioni. Quel gol ci ha cambiato tutto. Abbiamo continuato a giocare, ma il secondo gol ci ha tagliato un po' le gambe. Troppo solo? No trovavo sempre gli inserimenti di Pasalic e Pessina, non penso sia cambiato molto. Certo che poi giocare di spalle è diverso che giocare a due, però credo che non è cambiato molto in quel momento. Cosa mi ha impressionato dei giocatori del Real Madrid? Sicuramente la capacità di giocare anche quando pressavamo forti, hanno sbagliato qualche pallone ma lo cercavano sempre con scambi stretti, anche riuscendo a uscire in maniera facile da quel pressing forte. Sicuramente è una cosa che resta negli occhi. Una squadra che sta giocando un'eliminatoria e lo fa con questa serenità, non è facile. Le chiusure e la velocità dei giocatori del Real anche dietro, la loro forza: è tutto da grandissima squadra, si vede poco nel nostro campionato".