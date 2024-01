Atalanta, Muriel in scadenza: il punto sul rinnovo

L'Atalanta valuta le prossime mosse per il futuro di Luis Muriel. Il colombiano andrà in scadenza a giugno 2024 e nelle ultime sfide si è reso prezioso nelle gerarchie di Gasperini. Come riporta la Gazzetta dello Sport, un addio a gennaio dell'attaccante appare ad oggi improbabile, viste le certezze legate al rendimento di El Bilal Touré e la Coppa d'Africa che porterà via a Gasperini anche Lookman. Per il tecnico orobico rimane un punto fermo: a meno di offerte irrinunciabili, il suo destino sembra legato all'Atalanta almeno fino a fine stagione. Poi si parlerà di un eventuale rinnovo.