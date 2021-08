Sedici giocatori dell'Atalanta convocati in nazionale, ma 6 ancora in bilico.

Non partirà sicuramente alla volta del Sudamerica Luis Muriel che, nella gara contro il Bologna, ha subìto una lesione al retto femorale destro. La Colombia,c he aveva perso anche Zapata per infortunio, ha cancellato il suo nome dall'elenco dei convocati.



E dopo che cinque giorni fa la Lega Serie A si era schierata al fianco dei club che non rilasciano giocatori costretti a osservare un periodo di quarantena al rientro in Italia, ora sono cinque i nerazzurri a rischio: il difensore turco Demiral, il trequartista ucraino Malinovskyi, il fantasista russo Miranchuk e il centrocampista croato Pasalic impegnato in Russia, nazione che, insieme a Turchia e Ucraina, prevede appunto l’obbligo di isolamento al rientro in Italia. Stesso discorso del Sudamerica, dove il portiere Musso sarebbe convocato dall’Argentina.