L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel, due gol (21 in totale in A) e un assist (9 finora in campionato) contro il Parma, ai microfoni di Sky ha commentato così la vittoria per 5-2 al Tardini: “Abbmo perso tanti punti malamente, ma lavoriamo per stare con le gradi e vogliamo il secondo posto. Fare così tanti gol partendo dal panchina è bello, ci sono ancora diversi impegni e voglio fare ancora meglio".



SECONDO POSTO- "Anche partendo dalla panchina sento la fiducia del mister, riesco a stare concentrato e a lasciare il segno. Oggi è andata bene in una partita non semplice. La pressione è tanta perchè ci siamo giocando qualcosa di importante, ma abbiamo conquistato tre punti importanti”.