L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel, intervistato da Caracol Radio, ha svelato il suo sogno in nerazzurro, strappare la maglia da titolare al conterraneo Zapata: “Zapata è un killer, ti distrugge con la sua forza: continuo a lottare per prendere il suo posto, anche se è difficile. Ma voglio migliorare e sto riguardando tante vecchie partite per riuscirci”.



RIPRESA SERIE A- “Come un primo giorno di scuola, dopo due mesi chiuso in casa. Ci alleniamo in due gruppi e ci salutiamo con i gomiti, da lontano. Stiamo seguendo le istruzioni delle autorità e aspettiamo che ci diano il via libera per ricominciare il campionato”.