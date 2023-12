Quando serve Luis Muriel risponde sempre presente. Gioca poco? Forse. Ma quando scende in campo lo senti. Quando poi inizia a ingranare più partite di fila, non ce n’è per nessuno. Ieri sera contro la Salernitana ha segnato il quarto gol nelle ultime tre partite: dalla rete di tacco decisiva contro il Milan a quella nel posticipo di ieri, nel mezzo la doppietta in Polonia contro il Rakow.