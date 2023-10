Quando dalla panchina entra Muriel, attaccante 32enne dell'Atalanta, mister Gasperini sa che la gara può cambiare marcia. Finora si è fermato a un assist e una traversa ma anche contro la Lazio ha sfiorato il gol del pareggio, l'unico tra i subentrati insieme a Koopmeiners a crederci davvero.



Per questo il colombiano, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, potrebbe riscrivere il mercato. L'Arabia presto tornerà a bussare come in estate, ma lui ha tutte le qualità per riavere un ruolo da protagonista con i nerazzurri, sia in campionato che in Europa League.