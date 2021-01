L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel è intervenuto a Rai Sport prima della sfida con la Lazio, quarto di finale di Coppa Italia: "Siamo concentrati per passare il turno, ci servirà una grande prova. Passarlo significherebbe fare un passo avanti per la nostra stagione. L'addio di Gomez? Per quello che il Papu è per tutta l'Atalanta sarà difficile, ma lui sa bene quanto lo apprezzo e spero trovi la felicità anche a Siviglia".