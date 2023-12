Luis Muriel è ufficialmente tornato. L'attaccante colombiano dell'Atalanta, che nella scorsa stagione aveva segnato solamente 3 gol in 10 mesi del campionato, ora ha infilato 4 reti di fila in 9 giorni (6 in 18 gare da agosto ad oggi). Re dell'Europa, un poker totale nel girone. E non si ferma solo al gol: costruisce l'azione che apre il ribaltone dell'Atalanta, inventandosi il guizzo che regala la palla all'assistman Lookman per Pasalic, di nuovo a segno dopo 85 giorni.



L'OMBRA DEL MERCATO- Numeri che fanno ricordare le parole dell'ad Luca Percassi, che aveva esplicitamente sottolineato la scelta chiara della società di puntare ancora sul 32enne numero 9, cedendo invece Duvan Zapata. I due, coetanei e connazionali, stanno gareggiando a suon di gol a distanza, ma gennaio è ormai dietro l'angolo. Se il rinnovo tarderà ad arrivare, Lucho, che ha il contratto in scadenza a giugno, nel mercato invernale può decidere di partire, rispondendo agli interessi di Bologna, Udinese e, perché no, delle cifre astronomiche che arrivano dall'Arabia. Contro la Salernitana di certo ha dimostrato di averli ritrovati, i 90' nelle gambe. E che gambe, in grado di giocate da far girare la testa ai granata, e da far tornare il sorriso a un Ilicic a sorpresa in tribuna.