L'attaccante dell'Atalanta, Luis Muriel ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia in cui ha segnato.



NON HO BISOGNO DI GUARDARE - "Non è che so dove finisce la palla, ma guardando l'area so dove sono messo e non ho bisogno di guardare la porta. Se la sento? Sì".



ERRORI - "È stato difficile, lo Spezia ha fatto una partita bella sul piano fisico e ci ha costretto spesso a sbagliare. Un po' per la fatica sbagliavamo passaggi facili. Quando calciavano palla in avanti la difesa saliva subito e noi dovevamo rincorrere"



SCOMMESSE COI COMPAGNI - "Calcio tanto dopo l'allenamento, gioco con i compagni e facciamo spesso delle scommesse. Non sono il più bravo: ci sono giocatori come Malinovskyi, Miranchuk e Ilicic che sono molto forti".



MATURATO - "Sto per compiere trent'anni, ho acquisito un po' di maturità e questo mi ha portato a lavorare meglio. Prima andavo il campo a divertirmi e basta, adesso ho più cultura del lavoro e riesco a stare meglio. In questi due anni all'Atalanta ho cercato di dare tutto quello che ho, e provare ad arrivare più in alto possibile nella mia carriera".



REAL - "Se faccio il balletto anche in Champions? Speriamo, chi gioca non lo sappiamo ancora".