L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 2-2 esterno contro lo Sturm Graz.



Cosa dovete rimproverarvi?

"Il fatto di avere il vantaggio di gol e uomini e alla fine di concedere quell'occasione lì. Grande partita fino a quello, eravamo in controllo e vanno via due punti che ci davano una bella spinta in classifica e per continuare in Europa".



Occasione sprecata?

"Sicuramente. Quando sei in vantaggio e con un uomo in più e finisce in quella maniera, lascia un sapore non buono. E' scappata un' occasione".



Come è andata sul rigore?

"Ultimamente sto giocando meno. Koopmeiners è il primo della lista, ma ho chiesto alla panchina e mi hanno detto di calciare. Prima comunque gli avevo chiesto di calciarlo per prendere fiducia".



Quanto sei stato vicino all'addio in estate?

"Non penso, anche se si è parlato tanto nei media. Ho parlato con il mister, aveva voglia di rivedermi in rosa e non mi sono mai sentito lontano da Bergamo. So che devo lavorare di più dopo lo scorso anno e quest'anno sono partito con un altra forza. Mi sento ancora giovane, anche se ho più di 30 anni: a mia moglie ho detto di voler giocare fino a 50. Ho ancora tanta voglia e posso dare tanto a questa squadra. Al mister posso dare ancora tanto".