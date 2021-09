Batterista mancato, che ha iniziato giocando a basket. Juan Musso ha scelto di giocare a calcio solo all’età di 14, nell‘Accademia del Racing insieme a Rodrigo De Paul e Lautaro Martinez. E proprio ieri e’ stato tremendamente rock nel suo esordio in Champions League con la maglia dell’Atalanta. IlUna prestazione super, quella del portiere argentino, che conferma la bontà dell’operazione fatta dalla famiglia Percassi: iPiero Ausilio aveva trattato con l’Udinese per il portiere argentino che sarebbe venuto ad Appiano Gentile solo per fare il titolare. Ma un dualismo con Handanovic sarebbe stato un rischio tecnico e un lusso economico che il club campione d’Italia non poteva permettersi considerando il momento di grande difficoltà attraversato da Suning. Ecco perché, nonostante una trattativa che è andata avanti per quasi un anno, l’Inter non è riuscita ad andare a dama.Tra i due litiganti, come spesso accade, alla fine il terzo gode: l’Atalanta si è assicurata un portiere di grande affidabilità a un prezzo quasi di saldo considerando le intenzioni iniziali dell’Udinese.