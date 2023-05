Come si passa dall'essere uno dei portieri più corteggiati sul mercato con una valutazione d'acquisto di 25 milioni di euro a finire quasi nel dimenticatoio perdendo il posto in favore di un compagno che è in scadenza di contratto e già certo dell'addio a fine stagione? La parabola diè diventata un autentico caso che presto si trasformerà in opportunità di mercato anche perché poco lontano da Bergamo sta crescendo ed esplodendo Marco, colui che potrebbe presto diventare, definitivamente, il portiere titolare della Dea."Musso non veniva da un buon periodo, ha bisogno di serenità. Sportiello si è allenato bene e ha meritato una possibilità". Cosìaveva motivato l'esclusione quasi a sorpresa di Musso nel post-partita della sfida contro la Fiorentina.ed insicuro tanto da convincere l'allenatore a rimandarlo in panchina. Il grande ex Gollini qualche anno fa rivelò: "Gasperini a me e Marco diceva che non eravamo da Serie A" e se oggi Gasp preferisce a Musso uno comeallora il segnale di un rapporto logoro diventa evidente.Un segnale anche per il futuro perché a fine stagione, salvo offerte clamorose da parte della Juve, a Bergamo tornerà uno dei gioiellini più in luce del nostro calcio in quel ruolo, quelprodotto del vivaio e che sta chiudendo una stagione top alla. E se il classe 2000 resterà in nerazzurr sarà per giocare con Musso che potrebbe addirittura finire relegato in un ruolo da gregario.Più probabile che per l'ex-Udinese si riaprano le porte del mercato e a cifre lontane (la richiesta è di 20, ma si abbasserà) rispetto a quelle pagate per portarlo a Bergamo.Il mercato per lui non si è mai silenziato con le sirene della(West Ham, Tottenham e Borunemouth) e della(Villarreal e Betis) che continuano a risuonare all'orizzonte. E in Italia? Lacerca per la porta fra le 'big' ma sedovesse davvero privarsi dianche per i nerazzurri di Milano si riaccenderebbe la possibilità di raggiungere un vecchio pupillo. La stima dinon è mai mancata e l'approdo all'Inter non si è mai concretizzato per l'eccessiva richiesta economica che l'Udinese faceva del suo cartellino.