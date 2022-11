Il portiere dell'Atalanta Juan Musso si prepara a proteggere i pali con la mascherina nella gara contro il Napoli: “Napoli favorito per lo Scudetto? Anche lo scorso anno erano partiti fortissimo, poi la stagione è lunghissima e non si sa come va a finire: è difficile dirlo ora. In questo momento loro sono molto in forma, giocano benissimo: si vedrà partita dopo partita”, svela nella sua intervista a L’Eco di Bergamo.



QATAR- "Da tre anni sono sempre tra i convocati e l’Atalanta sta andando bene, la verità è che me l’aspetto (la convocazione, ndr). Vediamo poi cosa succede”.



SCONTRO CON DEMIRAL A ROMA- “Appena finita la partita ho trovato tre sue chiamate e messaggi di scusa. Sapevo che aveva la testa dura, ma non così tanto (ride, ndr)”.